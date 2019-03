De doctor a modelo: Hugh Laurie se convierte en imagen de L'Oréal

"Su ingenio y humor inexpresivo han hecho de él uno de los actores más genuinos, encantadores y atractivos para millones de mujeres y hombres". Así presenta la marca de cosméticos L'Oréal a su nueva imagen, el actor Hugh Laurie.



Para (casi) todos conocido por su papel del gruñón, brillante e irónico doctor House, Laurie como nuevo Embajador de la gama de productos Men Expert.



El actor anunció hace unos meses que tras la octava temporada (que aún no ha comenzado a rodarse), colgará la bata de médico para centrarse en su carrera musical. Parece que no sólo estará de conciertos...



No es el único que ha anunciado su adiós en la serie. La actriz Lisa Edelstein, la jefa de House, adelantó en una entrevista que su personaje se despide la próxima temporada. De hecho, ya se conoce que a partir de ahora se va a vestir con toga, ya que ha fichado por la serie The Good Wife (que en españa puede verse en Nova).