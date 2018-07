Los espías de FX pondrán fin a su historia en 2018 con su sexta temporada. 'The Americans' ha sido renovada por una quinta y sexta temporada, que será la última. La serie protagonizada por Keri Russell y Matthew Rhys emite actualmente su cuarta temporada.



Eric Schrier, co-presidente de FX, asegura que ha sido una decisión muy difícil de tomar, según recoge Deadline. "Espero un acto final brillante de la saga familiar de los Jennings" ha declarado.



"Es difícil creer que nos encaminamos hacia la recta final de 'The Americans' y estamos muy agradecidos de saber que contaremos la historia hasta el final", afirman Joe Weisberg y Joel Fields, actuales showrunners de la serie, en un comunicado.



'The Americans' se sitúa en el Washington de los años ochenta para contar la historia de una pareja de espías rusos residiendo en Estados Unidos. La pareja, casada y con dos hijos, tiene que desarrollar sus diferentes misiones mientras que mantienen una apariencia de matrimonio típicamente americano de cara a la galería. En nuestro país se puede ver en el canal Fox Life.