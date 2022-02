El director de 'Belfast' habla del desplante a Caitriona Balfe ('Outlander') en los Oscar 2022

Ya conocemos los nominados a los Oscar 2022 y muchas han sido las sorpresas que hemos conocido en los aspirantes a hacerse con una estatuilla en la 94 edición de lols premios que se celebrarán el 27 de marzo.

La gala contará con una especial presencia española al haber sido nominados Penélope Cruz y Javier Bardem. Pero, muchos son los que han echado en falta algunos nombres entre los elegidos. Este es el caso de Lady Gaga o Caitriona Balfe.

La actriz de 'Outlander' era una de las favoritas para aparecer en la lista de Mejor Actriz de Reparto por su papel en 'Belfast'. Interpretación por la que ha sido nominada en la gran mayoría de los premios importantes, pero finalmente no ha habido suerte.

Pero, a pesar de no haber sido nominada Balfe la película ha sido una de las grandes afortunadas y su director, Kenneth Branagh, ha hecho historia al ser el primero en ser nominado en 7 categorías distintas, incluidas: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión Original.

Caitriona Balfe y Jamie Dornan con el director de 'Belfast', Kenneth Branagh | Getty

Branagh ha hablado con 'EW' sobre las nominaciones y, asegura, que no podría haber logrado todo esto sin la interpretación de sus actores como Jamie Dornan y Caitriona Balfe: "Sabemos que este es un año muy competitivo", dice. "Son solo algunas películas maravillosas, e inevitablemente, hay interpretaciones maravillosas. Lo que estoy seguro es que no tendría ninguna nominación, sin duda, sin el increíble trabajo de Jamie Dornan, Caitriona Balfe y Jude Hill. Suena a cliché, pero lo digo en serio cuando digo que estas nominaciones les pertenecen absolutamente".

Para después hablar sobre la no nominación de Caitriona comentando que después que sabe que volverá a tener la oportunidad: "Lo que sé con certeza, y apostaría la casa ahora mismo, es que ella regresará con seguridad", agrega.

"Es un hermoso trabajo que en muchos otros años habría sido reconocido, pero ella, ni yo, ni nadie tendría quejas sobre las increíbles personas que han sido nominadas este año. Es un honor estar en la conversación. Y sabes que cualquiera que ocupe esos lugares se ha ganado el derecho de hacerlo", comenta.

Pero, aunque Caitriona no ha sido nominada sí lo ha sido Judi Dench quien se disputará el Oscar a Mejor Actriz de Reparto contra: Jessie Buckley ('The Lost Daughter'), Ariana Debose ('West Side Story'), Kirsten Dunst ('El poder del perro') y Aunjanue Ellis ('El método Williams').

"Estoy tan emocionado por Judi porque a veces se la da por sentada", reflexiona Branagh. "Porque es un tesoro nacional y una leyenda del cine. Pero también es una artista fenomenal, por lo que recordar eso y sentirlo con esta actuación es genial. En lugar de dar por sentado que siempre será buena. Es especial en esta película".

Caitriona Balfe, feliz por las nominaciones de 'Belfast' a los Oscar

Aunque no ha podido celerar su nominación a los Oscar Caitriona Balfe no ha querido dejar pasar la oportunidad de mostrar su orgullo y felicidad por las nominaciones que ha recibido 'Belfast' en un post que ha subido a Instagram:

"7 nominaciones!!!!! No podría estar más orgullosa de formar parte de esta increíble película y de todos los involucrados. Felicidades especiales a #CiaránHinds, #JudiDench y #kennethbranagh... Esta es una película de gran corazón sobre un niño pequeño de una ciudad pequeña en una isla pequeña pero con un gran corazón y un mensaje simple pero puro de bondad, amor y tolerancia... si no lo has visto ya… vete al cine".

La temporada 6 de 'Outlander' se estrena el 6 de marzo

Más allá de su importante proyección en el cine Caitriona Balfe ya tenía un nombre dentro del mundo de la televisión. Lleva 8 años dando vida a Claire Fraser en 'Outlander', personaje que le dio su gran oportunidad interpretativa y al que está muy agradecida.

El poróximo 6 de marzo se estrena la temporada 6 de la serie de Starz TV donde volveremos a ver en acción junto a su compañero Sam Heughan. La sexta entrega será la más corta de la historia de la ficción con solo 8 episodios, el primer capítulo será más largo de lo habiatual con 90 minutos de duración y la temporada 7 se ampliará con 16 capítulos en total.

