El dilema del Gobernador

El pasado mes de agosto, la cadena AMC anunciaba la grabación del piloto de su nueva serie 'Line of Sight'. El proyecto tenía ya un protagonista claro, el actor David Morrissey, conocido por interpretar al Gobernador en 'The Walking Dead'. Después de una temporada de enfrentamientos con Rick y el grupo de la cárcel, El Gobernador parecía tener un futuro incierto.



Ahora Morrisey ha desmentido su salida de la exitosa producción de AMC. El piloto, ya grabado, ha sido para él un respiro, y afirma que su participación en esa potencial nueva serie no significa que tenga que dejar de ser El Gobernador.



"Tuve una pausa en 'The Walking Dead' y filmé el piloto. Así que estoy esperando a ver que pasa. Me gusta 'The Walking Dead'. Yo soy parte de 'The Walking Dead'. Realmente espero que llegue ya la quinta temporada. No sé lo que va a pasar conmigo, es una decisión de AMC, no mía. Pero en realidad yo me considero un actor-Walking Dead", declaraba a Entertainment Weekly.



AMC no parece haber decidido todavía el futuro del actor o de 'Line of Sight', creación de Blake Masters ('Brotherhood'), que tampoco parece ser un proyecto seguro. La cadena se enfrenta a una dura elección: mantener a El Gobernador o apostar por un nuevo contenido.



La opción de que el actor participe en las dos producciones parece complicada, pues los calendarios de rodaje de 'The Walking Dead' son muy extensos (de abril a noviembre). De momento, el némesis de Rick promete volver con mucha fuerza en el avance del último capítulo de la cuarta temporada.