Diego Klattenhaff no continuará en 'Homeland'

Ni Showtime, la cadena que emite 'Homeland' en Estados Unidos, ni Fox 21, la productora responsable del drama, han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que Diego Klattenhaff podría aparecer en algunos episodios, según informa TVLine.



Klattenhaff ha interpretado a Mike Faber, un marine amigo de Nicholas Brody -a quien da vida Damian Lewis ('Life')- que comienza una relación con su mujer, Jessica, cuando éste es capturado. La noticia no constituye una gran sorpresa, ya que la historia de Faber prácticamente finalizó al final de la segunda temporada de la ficción.



Además de en 'Homeland', Klattenhaff también ha tenido un papel importante en 'Mercy', la serie de la NBC que fue cancelada en 2010 tras su primera temporada. También hemos podido ver al actor en otras célebres ficciones para televisión como '24', 'Men in Trees' o 'Urgencias'.



En la gran pantalla ha interpretado pequeños papeles en películas como 'El caso Slevin', 'Chicas malas', 'The Last Hit' o 'Soñando, soñando... triunfé patinando'.



La tercera temporada de 'Homeland' verá la luz el próximo otoño en Estados Unidos de la mano del canal Showtime. En nuestro país, Fox España está emitiendo la segunda tanda de capítulos. Cuatro emitirá en abierto las dos primeras temporadas muy pronto.