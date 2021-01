"Estoy devastada": Las emotivas palabras de Viola Davis tras la muerte de Cicely Tyson, su madre en 'How to get away with murder'

Cicely Tyson fue un icono de Hollywood y no dejó de trabajar nunca pese a sus 96 años. La actriz recibió el Oscar honorífico a su carrera en 2018 y será recordada por numerosos trabajos como 'Sounder', 'How to get away with murder' o 'Criadas y señoras'.

Tyson ha fallecido dejando atrás un imborrable legado en la comunidad afroamericana y en la representación en la industria, y hace solo unos días que publicaba sus memorias, 'Just As I Am'.

Uno de sus últimos trabajos es su inolvidable paso por 'How to get away with murder', donde interpretó a Mama Ophelia, la madre de Viola Davis que era toda una fuerza de la naturaleza.

Viola, que estaba muy unida a Tyson, ha publicado una conmovedora carta despidiéndose y agradeciendo que "cambiara su vida". Puedes ver sus emotivas palabras en el vídeo de arriba.