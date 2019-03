Detenida una actriz de 'The Wire' por tráfico de drogas

La realidad siempre supera a la ficción. Felicia 'Snoop' Pearson, actriz de la serie de televisión 'The Wire', fue arrestada este jueves en su apartamento de Baltimore por supuestas conexiones con una banda que trafica con heroína y marihuana, según informa el periódico 'The Baltimore Sun'.



En una operación policial contra la droga en Baltimore (EEUU), la misma ciudad que sirve de escenario a la serie, más de 60 personas fueron detenidas, entre ellas 'Snoop'. La actriz vivía en la calle hasta que el equipo de 'The Wire' la fichó para incorporarse al reparto de la serie.



Felicia 'Snoop' Pearson interpreta a una asesina drogadicta en la serie de la HBO. 'The Wire' trata de ser una visión realista de la vida de Baltimore, especialmente centrado en el tráfico de drogas. Muchos de sus personajes (políticos, traficantes, etc.) se basan en personajes reales de Baltimore y varios actores secundarios son amateurs que interpretan sus propios personajes, como Pearson.



El creador de la serie, David Simon, ha mandado un comunicado en el que expresa su tristeza por el arresto de la actriz y pide se tenga en cuenta la presunción de inocencia a la hora de hablar de ella, según informa 'The Hollywood Reporter'. Además, Simon explica que Felicia "ha tenido una vida muy dura y ha vivido en una América que no es la misma que en la que él vivió".