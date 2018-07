El despacho de Don Draper se traslada a un museo

El sofá donde Draper disfrutño de muchas horas de siesta, la mesa donde firmó las campañas más importantes de SCD&P o los ventanales que daban a Madison Avenue formarán parte del Museo de la Televisión de Los Ángeles.



El despacho de Don Draper en 'Mad Men' se convierte en pieza del futuro museo, según informa The Hollywood Reporter. El museo está actualmente en busca de una localización permanente y en él está previsto que también se alojen piezas de series como 'Los Soprano', 'Perdidos' y 'Dexter'.



"Creemos que los objetos de 'Mad Men' resonarán durante décadas entre los espectadores. Matthew Weiner se aseguró de que cada pieza de vestuario y decorado fuera perfecta históricamente, y desde el primer correo electrónico mostró una gran pasión por la conservación", ha declarado el director del museo, James Comisar.



Parte de los decorados de la serie de AMC, ganadora de 4 premios Emmy consecutivos al mejor drama , ya estuvieron expuestos en el Museum of the Moving Image de Nueva York, donde tuvo lugar la exposición "Matthew Weiner’s Mad Men".