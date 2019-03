El descorazonador mensaje de la actriz Asia Argento tras la muerte de su novio el chef Anthony Bourdain

La actriz italiana Asia Argento ha afirmado que está "más que devastada" por la muerte de su pareja, el cocinero estadounidense Anthony Bourdain, que ha sido hallado ahorcado en un hotel de lujo en Francia.

"Anthony ha dado todo de sí mismo en todo lo que ha hecho. Su espíritu brillante y valeroso ha llegado e inspirado a muchas personas y su generosidad no ha conocido límites", elogió la actriz y directora romana en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Argento dijo del afamado chef: "fue mi amor, mi fuerza y mi apoyo, estoy más que devastada". "Mis pensamientos son para su familia. Os pido que respetéis la privacidad tanto suya como mía", zanjó en el breve comunicado.

El chef Bourdain, de 61 años, fue hallado este viernes ahorcado en el hotel Le Chambard, en la región francesa de Alsacia, y la Fiscalía de Colmar avanzó que nada hace pensar por el momento en la intervención de una tercera persona.

Además, en declaraciones a a 'The Associated Press', el fiscal de Colmar, detalló Anthony utilizó el cinturón de su bata de baño del hotel para ahorcarse. Añadiendo que no había signos de violencia en el cuerpo de Bourdain.

El cocinero, que alcanzó la fama en el programa culinario "Parts Unknown", se encontraba en Francia trabajando en un programa sobre Estrasburgo y fue encontrado por el chef francés Eric Ripert.

Bourdain comenzó su carrera televisiva tras una exitosa trayectoria como cocinero en varios restaurantes de Nueva York, como el célebre "Brasserie Les Halles" en Manhattan.

Desde el año 2016 mantenía una relación sentimental con Asia Argento, mediática en los últimos años por ser la primera en denunciar en octubre de 2017 los abusos sexuales del poderoso productor estadounidense Harvey Weinstein.