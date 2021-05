Descartan el piloto de 'Las Supernenas' con Dove Cameron que tendrá que reescribirse de nuevo

'Las Supernenas' fue una de esas series animadas que marcaron a toda una generación, y la noticia de que estaba en marcha un remake con actrices de carne y hueso tuvo una gran acogida por parte de los fans.

Sin embargo, las primeras imágenes que se filtraron del set comenzaron a crear inquietud por el aspecto que tenían las nuevas Burbuja, Pétalo y Cactus, y desde entonces ha habido mucha especulación sobre el proyecto, llamado 'Powerpuff' en lugar de 'Powerpuff Girls'.

La nueva historia presenta a las superheroínas como veinteañeras desilusionados que resienten haber perdido su infancia en la lucha contra el crimen

'Las Supernenas' | Cartoon Network

Ahora TV Line ha revelado que su cadena, The CW, no ha dado luz verde al piloto que han rodado. No obstante, no todo son malas noticias, pues el medio asegura que por el momento se mantendrá el mismo equipo, con Maggie Kiley como directora y Diablo Cody y Heather Regnier como los guionistas principales. Y por supuesto, su reparto con Dove Cameron, Chloe Bennett y Yana Perrault.

La serie volverá a reescribirse y rodar un nuevo piloto, y se cae de la temporada de estrenos para otoño, pero eso no quiere decir que no pueda estrenarse más adelante. No hay una información oficial sobre la razón por la que el estudio ha rechazado el capítulo, pero no es la primera serie que no consigue la luz verde a la primera; ya ocurrió con otros famosos títulos como 'The Big Bang Theory' o 'Juego de Tronos'.

El mensaje de Dove Cameron

Poco después de que se conociera la noticia, la actriz Dove Cameron, una de las protagonistas, publicaba varias imágenes (incluida una de Burbuja) y un mensaje en Instagram que se ha llenado de comentarios de ánimo por lo ocurrido.

"hola me siento con *ansiedad** hoy pero estoy lidiando con ello creo. cómo estáis", preguntaba a sus seguidores, con los que suele ser muy activa.

