Denzel Washington responde a Ellen Pompeo tras conocerse su fuerte discusión en 'Anatomía de Grey'

Han pasado unos meses, pero la respuesta ha llegado. Denzel Washington tenía una pregunta obligatoria en su última entrevista. Y no era otra que saber lo que opinaba sobre las palabras, no precisamente bonitas, que le dedicó Ellen Pompeo el pasado octubre.

Contextualizando a los más perdidos, la estrella de 'Anatomía de Grey' reveló en un podcast junto a Patrick Dempsey, que se enzarzó verbalmente con el oscarizado actor de 'Training Day', o la más reciente 'Macbeth', en un episodio que dirigía el propio Denzel Washington.

"Él vino como tres semanas antes para poder ponerse un poco al día, porque Denzel no ve mucha televisión, probablemente no había visto la serie nunca. Hizo el trabajo porque su mujer es una gran fan... Creo que lo vio como un buen entrenamiento poder venir y dirigir algo rápido", recordaba la actriz. Pero el plato fuerte vino a continuación.

"Denzel se me tiró como loco. Estaba en plan, '¡yo soy el director! ¡Tú no le dices qué hacer!'. Pero yo estaba como, escucha, hijo de p*ta, ¡esta es mi serie! ¡Este es mi set! A quién le vas a decir... ¡Tú no sabes ni dónde está el baño!", le espetó Ellen Pompeo.

La trama de este episodio giró en torno a que a Meredith le causaba serios daños un paciente epiléptico. Entonces, en la escena en la que debía disculparse este personaje con la médico, Ellen Pompeo improvisó unas frases, hecho que no sentó nada bien a Denzel Washington. Y ahí surgió la pelea.

Ahora, el también director ha dado su versión del choque de la manera más escueta posible. "No lo recuerdo. Pero todo está bien", ha declarado a Variety con una leve sonrisa.

Seguro que te interesa:

Ellen Pompeo confiesa que le horrorizó rodar esta icónica escena junto a Patrick Dempsey