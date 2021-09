Denuncian la desaparición de la actriz Tanya Fear ('Doctor Who') en Los Ángeles

La incertidumbre cada vez es mayor con respecto al paradero de Tanya Fear, la actriz británica conocida por su papel en 'Doctor Who', ha desaparecido. Según informa la policía de Los Ángeles, la denuncia se hizo el 9 de septiembre.

Tanya se encontraba en Los Ángeles rodando una nueva serie de comedia y llevaba dos meses viviendo allí. Pero en las últimas horas, según ha confirmado su agente, la familia de Fear ha denunciado su desaparición ante la policía de Los Ángeles. En la noche que desapareció, la actriz supuestamente llevaba una camiseta marrón ajustada, de manga corta y pantalones de cuadros oscuros.

El agente de Tanya, Alex Cole, confirma a Today que la actriz estaba bien y que habló con ella hace unos días para hablar de trabajo: "Me he quedado en shock", confiesa el agente de Tanya, que no sabe mucho más sobre la desaparición de su representada.

Desde las redes sociales, tanto fans como amigos, se han volcado en la búsqueda de la actriz. Con el hashtag #FindTanyaFear han comenzado a ayudar a que se encuentre a Tanya lo antes posible, publicando tanto una foto de la actriz como el número de teléfono al que llamar por si la encuentran.

En la cuenta de 'Doctor Who' han publicado una foto de Tanya y escriben: "Alerta de desaparición: Tanya Fear, que interpretó el papel de Jade en 'Doctor Who' en 'Arachnids in the UK', desapareció el 9 de septiembre de 2021. Gracias a Martyn Havell por el aviso".

Además, la escritora y amiga de Tanya Bolu Babalola, también pide ayuda desde Twitter: "Mi amiga Tanya ha desaparecido en la zona de Hollywood Bowl en Los Ángeles. No la han visto desde el 9 de septiembre de 2021. Si alguien tiene cualquier información que sea útil por favor llamad al (626)-232-8616. Agradeceremos que los que estén por la zona o van a estar le den RT".