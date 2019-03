Las demoledoras declaraciones de un actor de 'Juego de Tronos' sobre el final de la serie: "Todos vamos a morir"

El próximo 14 de abirl se estrena la última temporada de 'Juego de Tronos'. Entrega que contiene seis episodios en los que por fin descubriremos cómo termina la serie más popular de los últimos años.

El final es completamente impredecible y es que si echamos la vista atrás nadie está a salvo de la pluma de George R. R. Martin y cualquier personaje podría morir en los últimos minutos de la ficción.

Aun así, muchas son las teorías que están apareciendo sobre quién ocupara finalmente el Trono de Hierro o si podrán derrotar a su mayor peligro, los Caminantes Blancos.

Recientemente el actor Liam Cunningham, Davos Seaworth en la serie, ha asistido al programa 'The Late Late Show' donde ha protagonizado una de las declaraciones más demoledoras sobre el final de la ficción.

El actor ha sobrevivido por el momento pero además de apuntar que eso no significa nada señala pues todos van a morir: "Hasta ahora, hasta ahora. Eso no significa nada. Todos vamos a morir. No olvides 'Valar Morghutis', que es una de las frases de la serie que significa 'todos los hombres deben morir'".

Sin duda unas palabras con las que nos ha dejado en shock.

