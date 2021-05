Demi Lovato se declara de género no binario y cambia sus pronombres

Demi Lovato, artista y cantante, ha lanzado al mundo un mensaje donde reflexiona sobre su crecimiento y se declara de género no binario durante su nuevo podcast, 4d con Demi Lovato.

Lovato ha contado también que se identifica con los pronombres "they/them" en inglés, utilizados para las personas no binarias. En español "elle" o "ellx".

"Cada día que nos despertamos, nos dan otra oportunidad de ser quien queremos y deseamos ser. He pasado la mayoría de mi vida creciendo delante de todos vosotros... habéis visto lo bueno, lo malo y todo lo de en medio. Mi vida no solo ha sido un viaje para mí, también estaba viviendo por aquellos al otro lado de las cámaras", reflexiona en su honesto mensaje.

"Hoy es un día en el que estoy tan feliz de compartir más de mi vida con todos vosotros, estoy orgullose de informaros de que me identifico como persona no binaria y oficialmente voy a cambiar mis pronombres a "they/them". Esto llega tras un largo proceso de curación y trabajo introspectivo. Todavía estoy aprendiendo y entendiéndome, y no pretendo ser ninguna persona experta o portavoz. Compartir esto con vosotros abre otro nivel de vulnerabilidad para mí".

Además, Demi añadía en su mensaje junto al post:

"Hago esto por todos los que no han podido compartir quiénes son realmente con sus seres queridos. Por favor continuad viviendo vuestra verdad y sabed que os mando mucho amor".

