"No me dejes morir en Bangkok": Rosie Perez contrajo el coronavirus cuando se encontraba rodando 'The Flight Attendant'

Este pasado fin de semana se estrenaba la nueva serie de Kaley Cuoco, 'The Flight Attendant', con gran éxito. En una entrevista reciente para Uproxx, otra de sus actrices, Rosie Perez, ha contado que contrajo el Covid-19 hace casi un año, cuando viajó a Bangkok para grabar la serie.

Según la intérprete, aún quedaban "dos episodios y medio más por grabar" cuando tuvieron que detener la producción debido al brote.

"Contraje el Covid cuando volamos a Bangkok. Y en ese momento, decían 'Es una nueva infección del tracto respiratorio. Es un virus que está circulando. No sabemos realmente qué es y qué hace, pero ataca el sistema respiratorio primero y luego viaja a otros partes de su cuerpo'".

"Recuerdo que mi manager estaba conmigo y le dije, 'Tarik, no me dejes morir en Bangkok'. Y él dijo: 'Dios mío, me estás asustando'. Y el jefe de la UCI le respondió 'Debería tener miedo, señor. Esto es grave. Vamos a tener que ponerla en una habitación separada'", ha explicado Perez.

"Recuerdo que el médico me decía 'La mascarilla que tienes puesta, la máscara que yo tengo puesta, cada vez que salgas, cada vez que te encuentras con alguien, usa esa máscara, no solo para ti, sino para proteger a los demás también', y no lo he olvidado".

Meses después Perez tuvo que volver al rodaje, y explica que "estaba muy nerviosa, pero cuando llegué al set, todo se desarrolló de manera muy eficiente. Fue extraño. Hacer cola para la prueba de COVID, peinarse y maquillarse con las gafas y las mascarillas.

Rosie insiste en que la producción de la serie 'The Flight Attendant' "tomó todas las precauciones posibles" para garantizar la seguridad de los trabajadores. "Fueron realmente profesionales al respecto, verdaderos campeones, y tranquilizaron a todos. Pero fue difícil".

Seguro que te interesa:

Tráiler de 'The Flight Attendant'