Decora tu casa con todos los personajes de 'Breaking Bad'

El dibujante Scott C. ha decidido sacar a la venta una edición muy limitada de copias de su brillante ilustración en homenaje a 'Breaking Bad'. Según recoge 'Cinemanía', en este dibujo aparecen todos los personajes de las cinco temporadas de la ficción de AMC.



Para conseguir una de las copias limitadas de la ilustración, que tienen un precio de 200 dólares (aproximadamente 158 euros), los interesados deben prestar mucha atención a la cuenta de Twitter de Scott C, donde anunciará el momento exacto en el que saldrá a la venta.



Hace unas semanas se cumplió un año del final de 'Breaking Bad', serie que ha pasado a ser historia de la televisión y que fue la triunfadora en la última edición de los premios Emmy. En febrero de 2015, AMC estrenará su 'spin off', centrado en la historia del abogado de Walter y Jesse, 'Better Call Saul'.