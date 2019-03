La drástica decisión del actor Will Poulter, 'Bandersnatch', por el bullying de los fans de 'Black Mirror' por su aspecto físico

Las redes sociales y nuevas tecnologías son habitualmente un personaje más en los capítulos de 'Black Mirror'. Sin embargo, por una vez la realidad ha superado a la ficción, y uno de sus actores ha vivido un caso real de acoso en la red, por el que se ha visto obligado a abandonar Twitter.

Will Poulter interpreta a Colin Ritman en la última apuesta de la polémica ficción distópica, con la que ha vuelto a sorprender a su público,'Bandersnatch', la primera película interactiva. El joven actor de 25 años ha sorprendido a sus seguidores al publicar un comunicado en su cuenta personal de Twitter, según el cual, se habría visto obligado a abandonar temporalmente la red social tras las numerosas críticas a su aspecto físico que ha tenido que soportar por parte de algunos seguidores de 'Black Mirror'.

Antes de explicar sus razones, Poulter ha agradecido a la gente que ha visto y disfrutado 'Bandersnatch', el "material" que han creado y en el que tan "duro" han trabajado. Por otro lado, en referencia a la red social, el actor ha explicado que "hay cosas positivas que se pueden disfrutar e inevitablemente negativas que es mejor eludir".

"Es un equilibrio por el que llevo ya tiempo luchando y, por el bien de mi salud mental, siento que ha llegado el momento de cambiar mi relación con las redes sociales", añade el intérprete.

Poulter cita a varias organizaciones anti-bullying en su comunicado y recalca que su marcha será temporal, no definitiva. "Me siento privilegiado por tener esta plataforma. Esto no es el final, consideradlo un camino alternativo", ha confesado el actor refiriéndose a Twitter.

Los seguidores del intérprete no han tardado en reaccionar, además de más de los más de cincuenta mil likes que ha recibido su tuit, su compañero en 'Detroit', John Boyega, le ha mandado ánimos, en respuesta a su publicación.