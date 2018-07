Debra Messing se une a la serie sobre 'Dirty Dancing'

Las cadenas estadounidenses han cogido la costumbre de adaptar películas para series de televisión. Visto el éxito de 'Fargo' o 'Hannibal', la última que será llevada a la pequeña pantalla es 'Dirty Dancing', en la cadena ABC.



El último fichaje que se conoce de este nuevo proyecto es la actriz Debra Messing, que interpretará a Marjorie Houseman, la madre de Baby, según informa EW. Messing es conocida por sus papeles en 'Will & Grace' o 'The Mysteries of Laura'.



Abigail Breslin ('Scream Queens') será la encargada de ponerse en la piel de Baby, la protagonista de 'Dirty Dancing', el éxito cinematográfico de los 80. Eleanor Bergstein, la que en su día fuera la guionista del film original, junto a Jessica Sharzer, se encargarán de la adaptación teelvisiva.