David Letterman anuncia su retirada para 2015

Tras más de 20 años al frente de su programa 'Late Night with David Letterman' en la cadena CBS, David Letterman anuncia su retirada. El presentador estadounidense anunció anoche su intención de retirarse en 2015.



Letterman, quien es actualmente el presentador que lleva más tiempo en activo en la historia de la televisión en EEUU, con 31 años, ya que antes también trabajó en NBC, comunicó su decisión al público asistente durante la grabación de su programa de este jueves en los estudios de la CBS en Nueva York.



"El propietario de esta cadena, Leslie Moonves y yo hemos tenido una relación por años y años, y hemos tenido esta conversación en el pasado, y acordamos que trabajaríamos juntos en esta circunstancia y en el momento de esta circunstancia. Le he llamado antes del programa, y le he dicho: 'Leslie, ha sido fabuloso, has sido fabuloso, pero me retiro", dijo Letterman, según un comunicado de su agente de prensa.



"No tenemos un calendario preciso, pero creo que será en un año o así, algún momento en el futuro no demasiado distante, 2015", indicó. Letterman, de 66 años, es uno de los rostros más conocidos de la televisión estadounidense, por cuyo programa de humor y entrevistas han pasado las grandes figuras de la cultura y la política del país.



En 2012, el presentador fue uno de los galardonados de los premios del Kennedy Center, al ser considerado como "una de las personalidades más influyentes de la historia de la televisión, entreteniendo a una generación entera de espectadores nocturnos con su inusual combinación de ingenio y encanto".



El anuncio de su retirada se produce pocas semanas después de que su gran rival por la audiencia televisiva de las noches en EEUU, Jay Leno, de NBC, decidiese también dejar la pequeña pantalla.