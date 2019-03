David Cronenberg vuelve a la televisión con 'The Knife Man'

El director David Cronenberg regresa a la pequeña pantalla con un nuevo proyecto: 'The Knife Man'. Cronenberg dirigirá el episodio piloto de la ficción basándose en un guión de Rolin Jones ('Friday Night Lights'). El director de cine canadiense también ejercerá de productor de la serie junto con Rolin Jones, Sam Raimi, Josh Donen y Robert Zotnowskisegún, según 'The Hollywood Reporter'.



El argumento de 'The Knife Man' girará en torno a la vida de un cirujano llamado John Hunter y trasladará al espectador hasta el siglo XVIII. En 'The Knife Man', David Cronenberg se mete de lleno en el mundo de la cirugía, que junto a la desaparición de cadáveres, completarán las escenas de misterio en su regreso a la pequeña pantalla.



Hasta el momento, se desconoce el elenco que formará parte de 'The Knife Man' y la fecha del inicio del rodaje de la serie con el realizador canadiense volverá a la pequeña pantalla.



En los años 70, David Cronenberg había dirigido los episodios de diferentes series de televisión como 'Tourettes', 'Secret Weapons' y 'The Victim'. Ahora, el director y guionista tiene pendiente el estreno de su próximo largometraje, titulado 'Cosmopolis', protagonizado por Robert Pattinson.