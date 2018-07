'David Beckham: For the Love of the Game', el nuevo proyecto del futbolista para la BBC

El futbolista inglés David Beckham grabará un nuevo documental con el que viajará por todo el mundo haciendo lo que más le gusta, y es jugar al fútbol.



El nuevo proyecto de la BBC, llamado 'David Beckham: For the Love of the Game"', llevará al futbolista a Papua Nueva Guinea, Buenos Aires, Miami, el desierto de Djibouti o Nepal. El viaje terminará en el estadio del Manchestar United, Old Trafford.



Este documental es una muestra de los beneficios del deporte, según afirmaba el propio Beckham. "Ya sea como futbolista o como embajador de UNICEF y otras organizaciones, he visto el efecto transformador que el deporte, y en particular del fútbol, tiene en la vida de las personas. Este viaje épico me permitirá mostrar el lado positivo del juego que amo y arrojar luz sobre la pasión y el desinterés de las personas que practican este deporte para hacer el bien".



La cadena ha anunciado que el documental "mostrará un tapiz rico y variado de caracteres, todos unidos por un juego, tratando de descubrir lo que significa el juego alrededor del mundo y si todavía tiene el poder de transformar las vidas como le pasó a él".



El ex-jugador del Real Madrid contará con la presencia de su amigo de la infancia Dave Gardner en el que será el segundo documental del futbolista. El año pasado se estrenó 'David Beckham: Into the Unknown', además de su participación en otros proyectos como 'The Class of 92' y 'Zidane: Un retrato del siglo XXI'.