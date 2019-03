Daryl, Abraham y Sasha protagonizan el regreso de 'The Walking Dead'

El día de los Enamorados ha sido el elegido por AMC para el regreso de 'The Walking Dead'. La cadena publicó hace unos días nuevas imágenes de algunos de sus protagonistas, pero es ahora cuando hay una nueva promo.



Aunque todavía Negan no vaya a aparecer en escena, ya se introduce a su banda en el primer avance "No Way Out" que emitió AMC justo después del último capítulo de 'The Walking Dead'.



En el avance, Los Salvadores impiden el paso a la furgoneta de los supervivientes de Alexandria y les hacen bajar de ella para comunicarles que todas sus cosas pertenecen ahora a Negan.