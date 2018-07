'Daredevil' recupera el cómic para el cartel de su segunda temporada

Mientras continúa la promoción de 'Jessica Jones', Netflix no se olvida de su primer superhéroe. La plataforma de televisión online ha lanzado el primer cartel de la segunda temporada de 'Daredevil', con el que recupera el cómic original.



El nuevo póster 'concept art' fue revelado en la última Comic Con de Nueva York por Joe Quesada, director creativo de Marvel, donde Netflix promocionó el regreso de una de sus series estrella.



'Daredevil' regresará a Netflix a principios de 2016 y lo hace con una temporada cargada de novedades en los personajes, como la incorporación de Elektra y The Punisher, papeles encarnados por Elodie Yung ('Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres') y Jon Bernthal ('The Walking Dead').