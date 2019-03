Darán qué hablar en esta temporada

Los estrenos de las cadenas americanas están a la vuelta de la esquina. Y, desde Objetivo TV, queremos enseñaros algunos de los actores que seguro estarán de moda por los papeles que van a desempeñar.



Jim Caviezel es uno de los actores más atractivos y misteriosos. Aparecerá en 'Person of Interest' y encarnará a un ex agente de la CIA y que se hará pasar por un muerto. Esta serie de la CBS se estrenará el próximo 22 de septiembre.



La chica que protagonizará 'New Girl' ya la conocíamos por su papel en '500 días juntos', pero le perdimos la pista hasta ahora. Zooey Deschanel es la hermana de Emily, prota de 'Bones' y apunta maneras a destacar esta próxima temporada, el 20 de septiembre, la serie se estrena en Fox.



La serie ambientada en los años 60 en un legendario pub de Chicago 'Playboy Club' se estrenará el próximo 19 de septiembre en la NBC. Dos de sus actores principales Amber Heard y Eddie Cibrian, destacarán por sus papeles. Ella hará de 'conejita' del club y él de hombre protector.



Es uno de los remakes más llamativo y mítico: 'Charlie´s Angels' de la cadena ABC. Se estrenará el 22 de septiembre con un nuevo trío Minka Kelly, Rachael Taylor y Annie Ilonzeh. Ellas serán las encargadas de resolver los casos que Charlie le diga... Cuapas, inteligentes,... ¡Estas chicas estarán de moda!



En 'Free Agents' podremos ver a uno de los actores que en su día apareció de secundario en 'Friends' y que ahora está de protagonista. Se llama Hank Azaria e interpretará en esta comedia a un hombre despechado porque se acaba de divorciar de su mujer. No hará pasar un buen rato y seguro que se convertirá en un actor de moda. El estreno, 14 de septiembre en la NBC.



Kat Dennings es una de las protagonistas de '2Broke Girls', una de las apuestas de la CBS. Interpretará a Max y nos hará reir en esta serie de comedia. Se estrena el 19 de septiembre.



Britt Robertson es uno de los rostros más juveniles de la serie de esta temporada. Protagonizará a Cassie 'The Secret Circle', una adolescente que ha sufrido mucho, pero que descubrirá, junto con sus amigos, ciertos poderes. La podremos ver el 15 de septiembre en The CW.



La chica que también estará de moda se llama igual que su serie. 'Whitney' es una de las apuestas de la NBC que se estrenará el 22 de septiembre. La actriz que interpreta el personaje se llama Whitney Cummings, que, junto con su pareja, intentará cambiar de estilo de vida y no caer en el aburrimiento. Guapa, graciosa y con una serie con su nombre...Whitney llega pisando fuerte.