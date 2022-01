Danna García, obligada a borrar un mensaje tras un brote de COVID en 'Pasión de Gavilanes 2'

El próximo mes de febrero está previsto que se estrene la nueva etapa de 'Pasión de Gavilanes' donde descubriremos qué ha pasado en la vida de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo, además de ver las nuevas aventuras y tragedias a las que se tiene que enfrentar esta familia.

Pero, aunque la fecha de estreno está próxima las grabaciones todavía no han terminado aunque el rodaje se ha visto afectado por un brote de COVID.

La primera en comentar lo sucedido fue Danna García, quien volverá a encarnar a Norma Elizondo. La actriz colombiana publicó un mensaje en Twitter que luego ha tenido que borrar:

"Ayer en grabación me maquilló una persona contagiada de Covid. Ella había estado en contacto con otras personas positivas, pero al parecer no la aislaron correctamente. Yo confío en Dios, en que está pandemia que nos está afectando a todos sea benevolente. Deseo de todo corazón que estemos bien, ustedes, nuestras familia y yo salgamos adelante a pesar de todos los obstáculos. Los amo", rezaba el tuit.

Más tarde, Danna hizo un directo a través de Instagram donde explicó el motivo por el que había decidido borrar el mensaje: "No les voy a mentir, me pidieron quitar el mensaje que puse en redes sociales sobre eso y entiendo por qué y creo que tienen toda la razón y creo que no es el momento para generar ningún tipo de pánico, ni de sustos, ni de nada, así que acato instrucciones", afirmaba.

Además, la intérprete explicaba que ella no se había contagiado y comentaba la situación en el rodaje: "Yo no tengo Covid, yo estoy en un lugar un poco aislada porque estoy grabando con muchas personas", decía.

"Somos un equipo de más de 360 personas y lo lógico es que en un equipo tan grande, obviamente, eventualmente, se den casos positivos. No se puede decir que bastantes porque para un porcentaje tan grande de personas no son bastantes casos, pero sí. Es normal. Yo misma no sé cuántos y no quiero saber porque mientras estemos sanos y nos cuidemos todos y estemos en un entorno positivo y constructivo creo que eso es lo que hay que hacer y seguimos trabajando", terminaba diciendo al respecto.

Seguro que te interesa:

Las parejas de 'Pasión de Gavilanes' recrean sus fotos más sensuales casi 20 años después