Dan Stevens pide perdón por "arruinar" las navidades de 2012

Dan Stevens sigue pidiendo perdón. Desde 2012. Sí, lleva cinco años pidiendo disculpas. ¿Por qué? Por arruinar las navidades de los seguidores de 'Downton Abbey'.

¡CUIDADO! Aunque han pasado ya varios años, si no has visto el final de la tercera temporada, mejor no sigas leyendo

El actor, que ahora protagoniza la serie 'Legion' y ha interpretado a la Bestia en la nueva versión Disney, ha concedido una entrevista al diario The Guardian en la que vuelve a disculparse por arruinar las navidades a los fans de la serie con la trágica muerte de su personaje, Matthew Crawley.

"La forma en que Matthew se fue estaba fuera de mis manos, pero fue bastante impactante", dice el intérprete. "Hubo personas muy molestas y he tenido que disculparme con mucha gente en los últimos cuatro años. Pero me tomo como un cumplido que Matthew fuera tan amado en la serie".