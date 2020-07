¿Y Damon? El mensaje de Nina Dobrev ('Crónicas Vampíricas') a Paul Wesley donde demuestra que es team Stefan

Han pasado 11 años desde que se estrenó 'Crónicas Vampíricas', la serie que catapultó las carreras de Nina Dobrev, Ian Somerhalder y Paul Wesley. La serie duró 8 temporadas, generó dos spin-offs y dividió al mundo entre el "team" Damon o Stefan Salvatore.

Elena Gilbert, a la que interpretaba Nina Dobrev en 'Crónicas Vampíricas', eligió al mayor de los dos hermanos, Damon Salvatore, y al actor que lo interpretaba, Ian Somerhalder, con quien mantuvo una relación sentimental en paralelo con la serie durante tres años. Tras la ruptura aseguraron que seguían siendo amigos y no iba a afectar a la grabación de popular ficción.

Pero la relación que sorprendente fue peor al principio fue con Paul Wesley, y hace poco Nina confesó el mal rollo que existía entre ambos en la serie. "Del amor al odio hay una fina línea" y su química se debía a que no se soportaban. O al menos así lo confesaba la propia Nina. Aunque aseguró que solo fueron los cinco primeros meses de grabación y luego acabaron llevándose bien. "Tuvimos un momento en el que conectamos y me dijo: ' dentro de diez años, cuando no estemos en esta serie, me vas a echar de menos", confesaba Nina, y llevaba razón porque ahora son grandes amigos y la actriz ha dejado caer que Stefan es el "único" para ella y "para siempre".

Así lo felicitaba por su 38 cumpleaños, junto una foto adorable con el actor. Y él le respondía con un "te quiero Neens" muy amistoso. Lo que provocó que miles de fanáticos de 'Crónicas Vampíricas' se derritieran con estas palabras y volcaran casi 39 mil comentarios shippeando a la pareja de actores.

