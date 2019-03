El final de 'Breaking Bad' está cada vez más cerca. El próximo 29 de septiembre, la ficción de AMC se irá a negro tras cinco temporadas de éxito. Muchos seguidores darían lo que fuera por ver el final de serie, más aún después del capítulo de récord de esta semana. ¿Cuánto pagarías por ver el final de 'Breaking Bad' junto a sus protagonistas?



Aaron Paul, quien da vida a Jesse Pinkman en la ficción, encabezó un proyecto organizado por la AMC la semana pasada en el Hollywood Forever Cemetery. El objetivo era poner a la venta entradas a través de las cuales los seguidores de la serie puedan ver el final junto a todo el equipo.



Con tanto éxito cosechado por la serie, no es de extrañar que las entradas se agotaran minutos después de que fueran puestas a la venta. Parte del beneficio irá a The Kind Campaign, la organización anti-bullying fundada por la esposa de Paul, Lauren Parsekian.



Otros seguidores más avezados han intentado lucrarse poniendo de nuevo a la venta unas entradas que, según Cinespia, compañía organizadora del evento, eran intransferibles. Pese a todo, algunas personas revenden sus entradas por el precio de 1.000 dólares en eBay.



Los pases fueron originalmente vendidos por 45 dólares cada uno, sin que nadie tuviera la posibilidad de comprar más de dos, precisamente para evitar la reventa. Cinespia ya ha avisado que pedirá la identificación a la entrada a todos los asistentes. "No creo que pidan el ID a todos los que lleguen allí con una entrada en la mano. Sin embargo, usted está comprando esto con el posible riesgo de no asistir al evento. Aun así, no habrá reembolsos", advertía la descripción del anuncio de eBay.



Un representante de Cinespia ha declarado al portal The Hollywood Reporter que el anuncio ha sido denunciado por eBay y que la empresa está "investigando" si debe ser o no eliminado. "Habrá mayor control y una mayor seguridad también", apuntó John Wyatt, de Cinespia. "Nos sentimos mal porque no todo el mundo puede ir, pero no hay tantas entradas". añadió.



"Vendimos aproximadamente 2.500 entradas, menos de lo que normalmente hacemos, porque esta vez tenemos al reparto y al equipo allí". La proyección tendrá lugar el 29 de septiembre, el mismo día de la emisión del final de la serie en AMC. Primero se exhibirá el capítulo piloto de la serie (que se emitió en 2008) y después el último, que ha sido dirigido y escrito por Vince Gilligan.