¿Cuál es la serie de televisión preferida en cada estado de EEUU?

Desde hace unas semanas, el mapa de EEUU se muestra en dos colores, los que representan a los partidos demócrata y republicano. Pero ahora, tras la publicación de un estudio de la agencia CableTV.com, veremos el país con otros ojos, más seriéfilos.

No se trata de ciencia pura, pero tras cruzar los datos de los que dispone esta agencia especializada en operadores de televisión e internet en Estados Unidos, se ha creado un mapa de Estados Unidos en base a las preferencias seriéfilas de cada estado.

Los datos de CableTV.com junto con la información extraída de la base de datos audiovisual IMDB y de la herramienta Google Trends ha dado como resultado este mapa.

El estudio no recoge cuál es la serie más vista en cada estado, sino la más popular, basándose en las búsquedas y comentarios de Google. Por ello no extraña que 'Breaking Bad' o 'Silicon Valley' sean las más vistas en los estados donde tienen lugar, Nuevo México y California.

Esto mismo ocurre con Nueva York, donde la serie más popular es 'Gotham'; la de Nueva Jersey, 'Los Soprano', la de Tennesse, 'Nashville', la de Washington, 'Scandal' y la de Hawai, 'Perdidos'. Por lo que se deduce que a los espectadores les atrae que las ficciones que ocurren en lugares conocidos para ellos.

Los estados con un nivel educativo más alto prefieren dramas y comedias de corte más oscuro e irónico, con tramas más complicadas y rebuscadas. En Wyoming y Minnesota, con más del 90% de población licenciada en el instituto, las series son 'Orange Is the New Black' y 'Los Simpson'.

CableTV.com también se ha interesado por las regiones de Estados Unidos que registran un mayor número de matrimonios y una mayor población infantil. En estados como Utah y Alaska, con un ratio más elevado, las ficciones más buscadas y comentadas son 'Érase una vez' y 'Star Trek'; aquellos en los que el ratio es menor, lo son 'Prison Break' y 'Tyrant'.