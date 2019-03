¿Cuál es tu personaje favorito de la historia de la televisión?

4

Walter White - 'Breaking Bad'

'Breaking Bad' no es solo un fenómeno de audiencia, la serie ha logrado ser una de las producciones televisivas más aclamadas por la crítica. El personaje de Walter White, interpretado por Bryan Cranson, pasó de ser un simple profesor de química en secundaria a convertirse en Heisenberg, uno de los 'cocineros' de droga más temidos de Nuevo México. Si todavía no has visto esta obra maestra, no sé a qué estás esperando.