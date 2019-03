'Crónicas vampíricas' vuelve a reinar en los Teen Choice Awards 2012

En la gala, presentada por Demi Lovato y el actor de 'Glee' Kevin McHale, 'Crónicas vampíricas' volvió a ser la gran vencedora en las categorías de televisión de los Teen Choice Awards 2012. Al igual que el año pasado, la exitosa serie de CW protagonizada por Ian Somerhalder y Nina Dobrev consiguió hacerse con seis galardones durante la decimocuarta gala de los premios adolescentes celebrada anoche en Los Ángeles, uno más que en la pasada ediciónl.



La ficción volvió a repetir en las categorías de mejor serie de fantasía/ciencia ficción, mejor actor y mejor actriz de fantasía/ciencia ficción (Ian Somerhalder y Nina Dobrev), mientras que Michael Trevino y Candice Accola fueron reconocidos como Roba-escenas Masculino y Femenino respectivamente.



La acompañan en el podio 'Glee' y 'Pequeñas mentirosas (Pretty Little Liars)', con tres premios cada una en las categorías de comedia y drama respectivamente. Asimismo, la actriz británica Hannah Simone se hizo con la tabla a Estrella revelación de la temporada por su papel en 'New Girl', mientras que 'Gossip Girl', a diferencia de otras ediciones, no recibió ningún premio.



La saga de vampiros 'Crepúsculo' vuelve a dominar

En cine, los actores de la saga 'Crepúsculo' y su última película, 'Amanecer. Parte I' se llevó el máximo galardón, el Ultimate Choice Award, antes de que se estrene su última película "Amanecer Parte II" que llegará a los cines en noviembre. En total han logrado en estos últimos cuatro años 41 premios Teen Choice. Sus protagonistas Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner subieron juntos al escenario para aceptar los trofeos, que luego dieron al público.

Además, junto con la saga 'Crepúsculo', los cantantes Taylor Swift y Justin Bieber continuaron siendo los favoritos de los adolescentes, ganando los principales reconocimientos en la categoría musical en la entrega de los Teen Choice Awards 2012.



Los Teen Choice Awards, votados por adolescentes a través de Internet, dan a actores, músicos y otros artistas que gozan del apoyo de los adolescentes una oportunidad de agradecer el apoyo de sus seguidores. Y es que, con 120 millones de votos recibidos, los Teen Choice Awards son los premios del mundo del cine, la televisión y las celebrities con mayor participación del mundo.



Mejor Serie de Comedia: 'Glee'

Mejor Serie de Drama: 'Pequeñas mentirosas (Pretty Little Liars)'

Mejor Serie de Fantasía/Ciencia Ficción: 'Crónicas vampíricas'

Mejor Roba-escenas Masculino: Michael Trevino ('Crónicas vampíricas')

Mejor Roba-escenas Femenino: Candice Accola ('Crónicas vampíricas')

Mejor Actriz de Drama: Lucy Hale ('Pretty Little Liars')

Mejor Actor de Drama: Ian Harding ('Pretty Little Liars')

Mejor Actor de Fantasía/Ciencia Ficción: Ian Somerhalder ('Crónicas vampíricas')

Mejor Actriz de Fantasía/Ciencia Ficción: Nina Dobrev ('Crónicas vampíricas')

Mejor Actor de Comedia: Chris Colfer ('Glee')

Mejor Actriz de Comedia: Lea Michele ('Glee')

Mejor Estrella Revelación: Hannah Simone ('New Girl')

Teen Choice 'Sex simbol': Ian Somerhalder y Miley Cyrus