'Crónicas Vampíricas' terminará en la octava temporada

El actor protagonista de 'Crónicas Vampíricas', Ian Somerhalder, ha anunciado que la serie llegará a su final después de la octava temporada. "Hemos decidido hacer una última temporada para hacerle justicia a la historia", declaró el intérprete mientras participaba en la convención Walker Stalker Con en Nashville (EEUU).

"We have decided to do one last season to really do the story justice" @iansomerhalder #WSNashville pic.twitter.com/J92egjkF6x