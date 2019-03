Los críticos nominan las series del momento

Los Critics' Choice Television Awards 2012 ya tienen lista de nominados. Series como 'Mad Men', 'Modern Family' o 'Juego de Tronos' son algunas de las más nombradas en el listado. El próximo 18 de junio se desvelará la incógnita durante la ceremonia que se celebrará en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. Estos premios son concedidos por la Asociación de Periodistas de Televisión americana y sirven de aperitivo a los premios Emmy.



Mejor drama

Breaking Bad – AMC

Downton Abbey – PBS

Game of Thrones – HBO

The Good Wife – CBS

Homeland – Showtime

Mad Men – AMC



Mejor actor de drama

Bryan Cranston – Breaking Bad – AMC

Kelsey Grammer – Boss – Starz

Jon Hamm – Mad Men – AMC

Charlie Hunnam – Sons of Anarchy – FX

Damian Lewis – Homeland – Showtime

Timothy Olyphant – Justified – FX



Mejor actriz de drama

Claire Danes – Homeland – Showtime

Michelle Dockery – Downton Abbey – PBS

Julianna Margulies – The Good Wife – CBS

Elisabeth Moss – Mad Men – AMC

Emmy Rossum – Shameless – Showtime

Katey Sagal – Sons of Anarchy – FX



Mejor actor de reparto en drama

Peter Dinklage – Game of Thrones – HBO

Giancarlo Esposito – Breaking Bad – AMC

Neal McDonough – Justified – FX

John Noble – Fringe – FOX

Aaron Paul – Breaking Bad – AMC

John Slattery – Mad Men – AMC



Mejor actriz de reparto en drama

Christine Baranski – The Good Wife – CBS

Anna Gunn – Breaking Bad – AMC

Christina Hendricks – Mad Men – AMC

Regina King – Southland – TNT

Kelly Macdonald – Boardwalk Empire – HBO

Maggie Siff – Sons of Anarchy – FX



Mejor intérprete invitado en drama

Dylan Baker – Damages – DirecTV

Jere Burns – Justified – FX

Loretta Devine – Grey’s Anatomy – ABC

Lucy Liu – Southland – TNT

Carrie Preston – The Good Wife – CBS

Chloe Webb – Shameless – Showtime



Mejor comedia

The Big Bang Theory – CBS

Community – NBC

Girls – HBO

Modern Family – ABC

New Girl – FOX

Parks and Recreation – NBC



Mejor actor de comedia

Don Cheadle – House of Lies – Showtime

Louis C.K. – Louie – FX

Larry David – Curb Your Enthusiasm – HBO

Garret Dillahunt – Raising Hope – FOX

Joel McHale – Community – NBC

Jim Parsons – The Big Bang Theory – CBS



Mejor actriz de comedia

Zooey Deschanel – New Girl – FOX

Lena Dunham – Girls – HBO

Julia Louis Dreyfus – Veep – HBO

Martha Plimpton – Raising Hope – FOX

Amy Poehler – Parks and Recreation – NBC

Ashley Rickards – Awkward – MTV



Mejor actor de reparto en comedia

Ty Burrell – Modern Family – ABC

Max Greenfield – New Girl – FOX

Nick Offerman – Parks and Recreation – NBC

Danny Pudi – Community – NBC

Jim Rash – Community – NBC

Damon Wayans Jr. – Happy Endings – ABC



Mejor actriz de reparto en comedia

Julie Bowen – Modern Family – ABC

Alison Brie – Community – NBC

Cheryl Hines – Suburgatory – ABC

Gillian Jacobs – Community – NBC

Eden Sher – The Middle – ABC

Casey Wilson – Happy Endings – ABC



Mejor intérprete invitado en comedia

Becky Ann Baker – Girls – HBO

Bobby Cannavale – Modern Family – ABC

Kathryn Hahn – Parks and Recreation – NBC

Justin Long – New Girl – FOX

Paul Rudd – Parks and Recreation – NBC

Peter Scolari – Girls – HBO



Mejor miniserie

American Horror Story – FX

Luther – BBC America

Sherlock – PBS

Page Eight – PBSThe Hour – BBC America

Game Change – HBO



Mejor actor de miniserie

Benedict Cumberbatch – Sherlock – PBS

Bill Nighy – Page Eight – PBS

Woody Harrelson – Game Change – HBO

Idris Elba – Luther – BBC America

Dominic West – The Hour – BBC America

Kevin Costner – Hatfields & McCoys – History



Mejor actriz de miniserie

Jessica Lange – American Horror Story – FX

Gillian Anderson – Great Expectations – PBS

Julianne Moore – Game Change – HBO

Patricia Clarkson – Five – Lifetime

Lara Pulver – Sherlock – PBS

Emily Watson – Appropriate Adult – Sundance