La crítica extranjera, a los pies de Downton Abbey

"La premiere de Downton Abbey se trata de una soberbia y fascinante mirada de un mundo -y una familia- al borde de profundos cambios". Así resume el diario británico 'The Daily Telegraph' el comienzo de Downton Abbey, la serie que este martes estrena Antena 3.



La serie británica de éxito internacional, producida por Carnival Films and Television para la ITV, ha triunfado entre crítica y público: cerca de 11 millones de británicos vieron el episodio final de la primera temporada. Los espectadores de Antena 3 tendrán también la oportunidad de ver la serie en su canal de Alta Definición y si así lo desean, escucharla en versión original en inglés con subtítulos en español.



GRANDES ACTUACIONES PARA UN GUIÓN SOBERBIO

Estrenada en septiembre de 2010, Downton Abbey cuenta con un gran reparto, encabezado por la actriz inglesa Maggie Smith, ganadora de dos Oscar y cinco BAFTA. Jim Carter ('Shakespeare in Love'), Hugh Bonneville ('Notting Hill'), Elizabeth McGovern ('Érase una vez en América') o Brendan Coyle son algunos de los reconocidos actores que forman parte del casting de esta serie coral.



El guión original corre a cargo de Julian Fellowes, ganador de un Oscar por el guión de 'Gosford Park'. Algo que no pasa por alto el diario inglés 'The Daily Telegraph': "Todos los elementos que puedes desear para disfrutar ante la televisión. ¿Guión superlativo de Julian Fellowes? Tick. ¿Familia aristocrática en crisis? Tick. ¿Intrigas entre el servicio? Tick".



"OBRA MAESTRA"

Para el crítico estadounidense Ken Tucker (Entertainment Weekly) hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto frente al televisor. Tucker la califica de "master piece (obra maestra) desde 'Prime Suspect' y que la PBS ha emitido en EEUU". "Downton Abbey es una serie ligera y llena de luz en comparación a otras ficciones inglesas. Pero porque nos deje una sonrisa en la cara no significa que no te haga pensar".



A pesar de su previo escepticismo, el crítico Alan Sepinwall (del blog estadounidense 'Inside TV') acabó enganchado (literalmente) a Downton Abbey: "Cuando llegó Bates a trabajar, me interesó si podría quedarse con el trabajo... Al final aguanté y vi el siguiente capítulo, y el siguiente... es fácil saltar de un capítulo a otro y antes de darme cuenta ya me había visto la maldita serie". Con su habitual sentido del humor, Sepinwall alaba la gran actuación de Maggie Smith, de la que dice que "su ceja derecha actúa mejor que todos los actores de The CW combinados".



"NO FALTA DETALLE"

El crítico Sam Wollaston, del diario 'The Guardian', admira la fastuosa ambientación y recreación de la campiña inglesa a comienzos del siglo XX. No es para menos, ya que cada capítulo ha costado más de un millón de euros. "Grandes árboles, prados, caminos de grava, los periódicos doblados junto a un desayuno al que no le falta detalle. A lo que hay que sumar grandes nombres, como Maggie Smith o Elizabeth McGovern". Y Julian Fellowes.



Éste es una de las razones que diferencia y hace destacar a Downton Abbey para el diario londinense 'Metro': "Cuenta con los clichés de series de época, pero gracias al guión de Fellowes disfrutamos de un impecable paseo al pasado". El diario inglés 'The Times' resume la serie con un contundente "Formidable, deslumbrante".