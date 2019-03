La crisis y las nuevas tecnologías reducen la presencia de la televisión en EEUU

La crisis económica y los nuevos hábitos del espectador adquirido con las nuevas tecnologías han reducido la presencia de la televisión en los hogares de EEUU. Esa es la conclusión del último informe de Nielsen, según publica 'The New York Times' y recoge 'El Economista', que asegura que el 96,7% de los hogares estadounidenses poseen un televisor, frente al 98,9% de la última medición.



Crisis y cambios tecnológicos son las dos razones fundamentales detrás de un fenómeno que se produce ahora tras 20 años sin ocurrir: el número de hogares con televisión cae en Estados Unidos. La primera es directamente la pobreza; ya que las familias más humildes no pueden permitirse nuevos dispositivos o antenas si se estropean los antiguos. La otra son los avances tecnológicos a los que la gente joven se ha adaptado rápidamente y está optando en algunos casos por no comprar televisiones una vez que se independizan, al menos en un primer instante, y utilizan el ordenador y otros dispositivos para entretenerse.



Precisamente, esta segunda razón, está haciendo que Nielsen se plantee incluir a los que vean programas de televisión a través de Internet en la categoría de hogares con televisión.



La última vez que se redujo el número de hogares con televisión fue en 1992. Entonces, como recuerda Nielsen en su informe, esta caída también vino precedida de una recesión prolongada y después fue contrarrestada con el crecimiento económico.