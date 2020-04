La actriz de origen uruguayo Bárbara Mori, que actualmente tiene 42 años, se ha sincerado sobre gran parte de su vida en una TED Talk que iba a mantener ante un aforo de 600 personas pero que, debido al coronavirus, ha tenido que hacer desde casa y ha sido colgado en el canal de YouTube.

Así, la intérprete de la recordadísima 'Rubí' ha hablado sobre su dura infancia y ha contado que "gran parte de mi vida estuve tratando de pertenecer, de encontrar un lugar en el mundo que me permitiera salir de la realidad que me acompañó toda mi infancia. Una realidad oscura, triste, alejada del amor".

"Entonces buscaba un lugar seguro y aunque nunca fui amante del dinero, ya que nunca lo tuve, mi entorno, mis amistades, mis compañeros, incluso mi propia familia me empujaban en esa dirección", continúa diciendo.

¿Cómo empezó su carrera?: "A los 14 años empecé a trabajar para poder ahorrar y escaparme de la violencia que vivía en mi casa pero con lo que ganaba no me llegaba. Ya con 17 años logré salir e hice de todo un poco: reportí folletos en los semáforos, fui bailarina en un antro, camarera, también trabajé como secretaria en una agencia de modelos y allí mi físico me ayudó a entrar en el mundo del modelaje", relata.

Pero cuando el éxito le llegó como actriz seguía sin ser feliz: "Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en mi la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres y creía que no merecía el buen trato de nadie, ni siquiera de mi. Iba por la vida generándome situaciones absolutamente destructivas con las decisiones que iba tomando. ¿Qué motivaban estas decisiones? El miedo".

"Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste".

