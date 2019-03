Los creadores de South Park se disculpan por plagio

Los creadores de "South Park", Matt Stone and Trey Parker, se han visto obligados a pedir disculpas por el plagio flagrante que realizaron en su episodio "Insheeption" del contenido de un vídeo del portal de internet CollegeHumor. En su intento por burlarse de la complejidad de la película "Origen", los chicos de South Park tomaron prestada una frase completa que ellos creyeron que pertenecía al guión original y que resultó ser en realidad a una parodia.

Tal y como el propio Stone ha afirmado, la frase "a veces mis pensamientos sobre mi difunta esposa se manifiestan como trenes" está literalmente copiada del vídeo de CollegeHumor. El guionista aseguró, en declaraciones a The New York Times que "hacemos el programa en solo seis días" y que, dado que no pudieron descargarse la película de internet, vieron este vídeo y creyeron que se trataban de frases que aparecían realmente en la película de Christopher Nolan.

Dan Gurewitch y David Young, creadores de College Humor, aseguraron que la disculpa de Stone ha sido "muy agradable". "Todo está bien -añadió- , y vamos a reunirnos con Matt y Trey en Nueva York ".