La creadora de 'Pretty Little Liars' confiesa el error del final que la sigue persiguiendo

Aunque I. Marlene King está contenta con el final que le dio a 'Pretty Little Liars' hay algo del desenlace que le gustaría cambiar. La creadora ha reconocido a en una entrevista a EW que se arrepiente de que el beso entre Spencer (Troian Bellisario) y Toby (Keegan Allen) se quedase fuera.

"Sí. ¡Hubiese puesto un beso entre Spencer y Toby! No cambiaría nada de la historia, siempre hemos sabido que Alex Drake iba a ser nuestro Uber A, pero siento que me hubiese encantado darle a ‘Spoby’ un bonus extra para su final feliz, pero hubiese necesitado otra hora para eso".

Y es que, King sabe que a algunos de los fans de 'Pretty Little Liars' no les gustó demasiado el desenlace de la ficción al no ver el final feliz que Spencer y Toby se merecían. Es más, la 'showrunner' también ha reconocido que la decepción de estos seguidores de la serie le sigue persiguiendo.

Tras el final de 'Pretty Little Liars' se está preparando un 'spin-off' titulado 'The Perfectionists' y protagonizado por Sasha Pieterse como Alison DiLaurentis y Janel Parrish como Mona y su historia comenzará con un misterioso asesinato en Beacon Heights.