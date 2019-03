CON JANEL PARRISH Y SASHA PIETERSE

'The Perfectionists' es el título del 'spin off' de la serie de Freeform. La cadena anunció hace unas semanas que 'Pretty Little Liars' tendrá un 'spin off' centrado en los personajes de Mona y Alison, interpretados por Janel Parrish y Sasha Pieterse. Descubre todo lo que sabemos hasta el momento de la nueva serie.