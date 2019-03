'The Wire' se encuentra entre las series que han marcado un antes y un después en la televisión, junto a 'Los Soprano' o 'A dos metros bajo tierra', todas de HBO. El creador de 'The Wire', David Simon, regresa a la cadena de cable con un nuevo proyecto, 'Show me a hero'.



Con Oscar Isaac ('A propósito de Llewyn Davis') y la actriz Catherine Keener ('Cómo ser John Malkovich') encabezando el reparto de 'Show me a hero', el director de 'Crash' Paul Haggis será el encargado del primer episodio de la serie, según ha informado el portal Deadline.



Simon vuelve a hacer equipo con William F. Zorzi, el periodista del 'Baltimore Sun' con el que escribió el guion de 'The Wire'. En esta ocasión se trata de la adaptación del ensayo homónimo de Lisa Belkin.



La miniserie cuenta la historia de Nick Wasicsko (Isaac), el alcalde de una gran ciudad más joven del país. Wasicsko se verá inmerso en un conflicto racial cuando un tribunal federal le ordene construir una serie de viviendas para personas con pocos recursos en los vecindarios blancos de su ciudad, Yonkers, Nueva York. Su intento por construir estas viviendas dividirá la ciudad, paralizará el gobierno municipal y, en última instancia, destruirá su carrera política