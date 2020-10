El creador de 'The Boys' admite que se arrepiente de haber matado a ESE superhéroe

A punto de que finalice la temporada 2 de 'The Boys', parece que su showrunner, Erin Kripke, se arrepiente de una decisión de las que ha tomado.

Así lo ha hecho saber en unas declaraciones a TV Guide, hablando sobre una de las muertes más recientes. Si aún no has visto el 2x07 de 'The Boys', no sigas leyendo ya que esta noticia contiene spoilers.

"Nosotros, los escritores, estábamos seguros de que Lamplighter necesitaba morir por lo que hizo. Ya sabes, quemó vivos a un montón de niños. No es un comportamiento asombroso. Pero una vez que elegimos a Shawn [Ashmore] y una vez que estuve viendo su trabajo, tengo que admitir que me arrepiento [de haberlo matado]".

Sí, Kripke se refiere al personaje de Shawn Ashmore, al que vimos cometer ese salvaje acto por el que sin duda merecía su destino. Pero lo cierto es que al equipo gustó tanto el trabajo de Shawn que quisieron cambiar su historia, pero ya era demasiado tarde.

Shawn Ashmore en 'The Boys' | Amazon Prime Video

"Shawn hizo que ese personaje fuera tan interesante que yo, junto con los otros escritores, pensamos que es un personaje increíble", termina diciendo Kripke.

