El creador de 'Supernatural' se disculpa con Jared Padalecki por no avisarle del spin-off con Jensen Ackles

Los hermanos Winchester se despedían de la pequeña pantalla el año pasado, dando punto y final a 'Supernatural' y dejando atrás a una relación que ha durado 15 años. Jared Padalecki y Jensen Ackles, quienes dieran vida a Dean y Sam Winchester, siempre han tenido una relación fantástica, tanto dentro de la serie, como fuera. Pero, desde hace unas semanas, ambos están en el centro de la tormenta, esto se debe al anuncio de la precuela de 'Supernatural', 'The Winchester'.

Todo empezó con Jensen anunciando la llegada de una precuela de la serie original, una noticia por la cual se le veía especialmente feliz. El problema llega cuando Jared responde a su tuit, diciendo que le hubiera gustado enterarse de la noticia por otro medio que no fuera Twitter: "Tío. Feliz por ti. Ojalá me hubiera enterado de otra manera que no fuera Twitter. Estoy emocionado por verlo, pero triste de que Sam Winchester no esté involucrado de ninguna manera"

Aunque, para alegría de los fans, todo este problema parece haber quedado atrás, ya que Jensen y Jared hablaron y aseguraron que han hecho las paces. Esto ponía Jared tras haber charlado con Jensen: "@JensenAckles y yo tuvimos una gran charla, como hacemos a menudo, y las cosas van bien. La serie está en un proceso temprano de desarrollo y le quedan kilómetros por recorrer. Hemos viajado muchos caminos juntos y, a veces, esos malditos caminos tienen baches. Los golpes no nos detienen. Una vez más hermanos, siempre hermanos".

Con la polémica entre los hermanos Winchester zanjada, ha querido salir el creador de la serie, Eric Kripke, para dar explicaciones sobre lo ocurrido. Según se podía ver en su cuenta de Twitter, había asumido erróneamente que Jared conocía esta noticia.

"Chicos. Cuando escribí esto, asumí que Jared lo sabía. Me equivoqué. Ya me disculpe con él y Jared y Jensen lo resolvieron". A este tuit, le seguía otro que decía: "Los amo a ambos como hermanos, los dos contribuyeron por igual a la #SPN. Las familias tienen baches, los superan, por eso son familia". Pero parece ser que Eric, finalmente, ha decidido borrar los dos tuits en los que se disculpaba con Jared y ya no están disponibles.

