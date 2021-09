El final de 'Los Sopranos' dejó al público con ganas de más, por lo que David Chase, su creador, se encargó de darles al público lo que tanto deseaban años después. Así, este 2021 llega la película precuela 'The Many Saints of Newark', una que cuenta con un gran reparto de estrellas. Entre ellas Michael Gandolfini, el hijo de James Gandolfini, que toma el papel de Tony Soprano, y Alessandro Nivola que se transforma en Dickie Moltisanti, un soldado del equipo Soprano.

Han sido muchos los años que han pasado desde que se estrenó la exitosa serie que a día de hoy sigue siendo tan relevante. El público está nervioso por descubrir qué traerá la esperada película precuela que estará disponible en cines y HBO Max el 29 de septiembre en España.

Lo que siente David Chase sobre su estreno 'híbrido'

El diciembre pasado, Warner Bros. anunció que iba a poner a disposición todo su contenido del 2021 en un formato de estreno híbrido en el que todos los títulos que se estrenen en el cine estarán disponibles ese mismo día en HBO Max durante 31 días. Esta situación es una que después de la pandemia está siendo más común. Disney+ es otra plataforma que está teniendo problemas por haber hecho lo mismo: estrenar una película en una plataforma de streaming a la vez que en el cine.

Ahora Chase ha reaccionado a la noticia, la cual no se ha tomado muy bien. En una entrevista con Deadline, el director afirma estar "extremadamente enfadado" al enterarse de que 'The Many Saints of Newark' se estrenaría en HBO Max directamente. De hecho, este añade, "Todavía sigo [extremadamente furioso]".

"Sinceramente no creo que hubiera aceptado el trabajo si hubiera sabido que iba a tener un estreno así. No la hubiera hecho. Creo que es horrible. Quiero decir, sé que hay muchas más películas con este problema. ¿Qué podemos hacer? ¡Covid! Lo sé, pero esas películas no empezaron como series de televisión. No tienen que quitarse esa imagen televisiva antes de llevar a la gente al cine. Pero nosotros sí", asegura.

El director insiste, "La gente debería ir a verla a un cine. Está diseñada para ser una película. Era… es igual de bella que una película. Nunca pensé que volvería a estar en HBO. Nunca."