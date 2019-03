El creador de 'Padres Forzosos' descarta volver a invitar a las gemelas Olsen

A pesar de que se lo ha pedido el mismísimo creador de la serie, las gemelas Olsen no estarán en la próxima temporada de 'Madres Forzosas', el 'spin-off' de la serie 'Padres Forzosos' de Netflix.

Jeff Franklin, creador de 'Padres Forzosos', ha confirmado que les ha pedido en varias ocasiones a Mary-Kate y Ashley Olsen que participaran en la nueva temporada de la serie de Netflix, pero siempre ha obtenido la misma respuesta: NO.

"Personalmente, he dejado de preguntarles", ha admitido Franklin a TVLine. "La puerta está abierta, pero ya no voy a llamarlas para invitarlas. Simplemente, no parecen interesadas ​​en venir. Han sido tres años de invitaciones, así que saben que la puerta está abierta. Depende de ellas decidir si quieren venir o no", ha declarado al medio.