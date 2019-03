El creador de 'Glee' producirá una nueva serie para NBC

Después de lograr que series como 'Glee' y 'American Horror Story' sean todo un éxito de audiencia, Ryan Murphy tiene un nuevo proyecto: la NBC le ha encargado la producción de 'The New Normal', cuyo episodio piloto también dirigirá. Esta nueva serie será tercera emisión simultánea de Murphy para la cadena.



'The New Normal' será una comedia de media hora creada por Murphy y Alisson Adler -también escritora de 'Glee'- será una comedia para la pequeña pantalla cuyos capítulos girarán en torno al día a día de una familia formada por una pareja homosexual de dos hombres y su relación con una mujer que les ayudará a tener un hijo propio.



Hasta el momento el único actor del reparto confirmado por la cadena es Andrew Rannells. El intérprete -nominado a mejor actor en la pasada edición de los premios Tony por su actuación en el musical 'The book of Mormon'- será uno de los protagonistas, según ha adelantado TV Line. Nada se sabe de momento sobre los otros dos papeles principales de la ficción.



El estreno de la nueva serie está previsto para el próximo otoño. Con este, tres son los proyectos que vinculan a Ryan Murphy con la NBC: 'Glee', 'American Horror Story' y ahora 'The New Normal', así que queda por ver si Murphy podrá mantener la calidad en las tres producciones.



TRES SERIES AL MISMO TIEMPO

¿Podrá Ryan Murphy mantener sus tres series con el mismo éxito de siempre? 'Glee' fue la primera de ellas. En 2009 se estrenó la comedia musical que ya va por la tercera temporada. La ficción, creada además de por el propio Ryan Murphy, por Brad Falchuk y Ian Brennan, se emite por la cadena Fox y su trama se basa en los integrantes de un coro estudiantil.



'Glee' tiene confirmados más capítulos para otros dos años, ya que el propio Murphy anunció que la serie durará al menos hasta el 2014. La serie sigue contando con Harry Shum (Mike) y Darren Criss (Blaine Anderson) cómo parte del elenco principal, además de cameos con personajes conocidos de la talla de Ricky Martin, Gloria Estefan, Gwyneth Paltrow o Britney Spears, entre otros.



Más reciente es 'American Horror Story'. La serie se centra en una familia que se muda de Boston a Los Angeles para huir de sus propios temores y terminará viviendo en una mansión maldita. La ficción comenzó a emitirse en 2011 y tras finalizar su primera temporada, Fox confirmó para TV Guide una segunda entrega.



El thriller cuenta con un reparto de lujo encabezado por Dylan Mcdermott, famoso por su papel en 'El Abogado'. A él se suman una sufridora madre; Connie Britton ('El Ala Oeste de la Casa Blanca'); y, con una actuación memorable según la crítica estadounidense, Jessica Lange, que interpreta a una vecina algo más que entrometida.



Con estas dos entregas en la parrilla, ahora queda por ver si Ryan Murphy será capaz de mantener en 'The New Normal' la calidad de las otras dos ficciones nacidas de su pluma.