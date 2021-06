El creador de 'Cómo conocí a vuestra madre' estalla y reconoce que hay cosas que le "encantaría borrar" de la serie

Aunque sería imposible intentar reemplazar a 'Friends' y el fenómeno cultural que supuso y aún supone en televisión, 'Cómo conocí a vuestra madre' fue una de las pocas sitcoms que se acercó a su éxito en cuanto a formar parte de la cultura popular.

No obstante, la ficción protagonizada por Josh Radnor o Neil Patrick Harris no ha estado exenta de polémica con los años, tanto por su final que dividió a los fans como por algunas bromas y tramas de la serie que pueden considerarse ofensivas, sobre todo desde una óptica más actual.

Ahora uno de sus creadores, Carter Bays, que fue el showrunner de la ficción junto a Craig Thomas, ha decidido hacer un revisionado de la misma y compartir sus impresiones.

Pero lo sorprendente es que Bays no ha tardado en confesar algunas cosas de las que parece avergonzarse y que le encantaría borrar de la serie en un ataque de sinceridad en Twitter.

"Todavía estoy haciendo un revisionado de CCAVM y estoy intentando controlar al mínimo mis comentarios pero tengo que decir que estoy al final de la temporada 3 y oh dios mío, ¿cómo puede ser que solo lleve un tercio de esta cosa? ¡Hay mucho!", comenzaba confesando su creador.

"Además no entraré en nada específico pero diré que me encantaría entrar en una sala de montaje a lo George Lucas en esta cosa y eliminar ciertas cosas que de verdad desearía que no estuvieran y apuesto a que nadie las echaría de menos", revela.

Aunque no puede saberse a qué momentos en concreto se refiere, sus palabras revelan que se tratan mínimo de momentos de la tercera temporada.

Carter no es el único que se ha pronunciado sobre la controversia que ha vivido la serie; su protagonista Josh Radnor (Ted Mosby) se sinceró recientemente sobre por qué creía que los fans odiaron el final. Puedes ver sus palabras en el vídeo de arriba.

Confirmado su spin-off 'Cómo conocí a vuestro padre'

Después de años de rumores y distintos desarrollos, hace unas semanas que se reveló que una nueva serie estaba en marcha y que contaría una historia similar dándole la vuelta al relato.

Hilary Duff será esta vez la protagonista del spin-off del que ya se ha mostrado muy emocionada de participar y que contará con los guionistas de 'This Is Us'.

