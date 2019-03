El creador de 'Community' negocia su regreso a la serie

La noticia del regreso de Dan Harmon a la comedia de la que es creador, 'Community', la ha hecho pública el propio Harmon a través de su página web. El antiguo 'showrunner' de la serie no ha querido adelantar que función ocuparía de producirse su regreso.



Harmon fue despedido de 'Community' a finales de la tercera temporada tras una turbulenta relación con la NBC -la cadena responsable de la comedia- que incluyó un mensaje de voz poco halagador de uno de sus protagonistas, Chavy Chase ('El club de los chalados').



No es de extrañar que la cadena quiera volver a contar con Harmon la próxima temporada. La cuarta tanda de capítulos -que ha sido supervisada por David Guarascio ('Dame un respiro') y Moses Port ('The IT Crowd')- ha sido criticada por haber perdido la esencia de la serie.



Está previsto que 'Community' regrese a la pequeña pantalla este mismo año con su quinta temporada. En España AXN White está emitiendo la cuarta tanda de capítulos.