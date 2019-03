El creador de 'American Horror Story' quiere a Lady Gaga en la sexta temporada

'American Horror Story' prepara su estreno inminente de su quinta temporada, pero Ryan Murphy, creador de la serie, ya tiene en mente algunos detalles de la sexta temporada y una cosa tiene clara: quiere a Lady Gaga en la nueva entrega.



El creador ha quedado tan impresionado por el trabajo de la cantante en la serie que le ha pedido de forma pública y a través de las redes sociales que forme parte del elenco de la sexta temporada.



"Lady Gaga está tan brillante en la quinta temporada de 'American Horror Story' que ayer le pedí, oficialmente, que se una a la sexta temporada. ¡Di sí, Lady Gaga!", rezaba el 'tweet' de Murphy.

Lady Gaga is so brilliant in AHS Season 5 that yesterday I officially asked her to join Season 6. Say yes @ladygaga!