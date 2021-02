Courteney Cox sorprende a sus seguidores tocando al piano la famosa canción de 'Friends'

Uno de los sellos más identificativos de la serie 'Friends' fue la canción principal que se escuchaba al inicio de cada capítulo, el tema 'I'll be there for you' del grupo The Rendbrandts que salió a la luz en el año 1995.

Aquella maravillosa melodía acompañó a la serie durante sus 10 temporadas y todavía hoy, a pesar del paso del tiempo, sigue siendo tarareada por muchas personas. Tan viva sigue esta canción en la actualidad, que una de las protagonistas de 'Friends', Courteney Cox, ha compartido un vídeo interpretando el tema.

La actriz que dio vida a Monica había demostrado en alguna ocasión, a través de sus redes sociales, que sabía tocar el piano. Cuando muchos de los seguidores de 'Friends' descubrieron esta habilidad de la intérprete, no tardaron en solicitar que esta versionase el famoso tema de la serie, como te mostramos en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que Courteney, lejos de intimidarse ante tal responsabilidad, ha decidido lanzarse a la aventura compartiendo este vídeo en el que versiona el famoso tema.

No es la primera vez que Courteney comparte un vídeo en sus redes sociales tocando el piano. En más de una ocasión la actriz ha hecho gala de esta habilidad.

