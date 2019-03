Courteney Cox, Monica Geller en 'Friends', confiesa el motivo por el que rechazó el papel de Rachel Green

La actriz Courteney Cox consiguió fama mundial gracias a su papel de Monica Geller en 'Friends' aunque los productores en un principio habían pensado para ella el papel de Rachel Green porque era la más conocida del reparto en ese momento.

Pero ahora la intérprete ha confesado el motivo por el que rechazó ser Rachel y decidió que ella era realmente Mónica Geller: "Por alguna razón, pensé que me sentía más unida a Monica. Quizás porque lo estoy", ha comentado en el podcast 'Off Camera With Sam Jones', aunque aclara que "no soy tan limpia como ella, pero soy pulcra".

Courteney añade que se dio cuenta durante la grabación del piloto que estaba haciendo algo grande: "Durante el piloto supe que aquello iba a funcionar. La gente respondía a ello. Me sentí genial. Era un grupo genial de personas que se unieron por la razón adecuada".

"Fue una gran suerte tener a esos guionistas, creadores, equipo y actores. Simplemente funcionó. El casting fue perfecto. De verdad que lo fue”, concluye.